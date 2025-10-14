fumo nella stiva atterraggio di sicurezza a napoli per un volo da sharm el sheikh

I passeggeri a bordo raccontano di un “botto in stiva” all’altezza della Puglia. Passano una ventina di minuti e il comandante annuncia un “atterraggio di emergenza a Napoli”. “Sembra ci sia fumo in stiva, non ci saranno problemi ma la sicurezza viene prima di tutto”, dice il pilota dell’Airbus 321 di Wizz Air partito da Sharm El-Sheikh con destinazione Roma Fiumicino. Sul volo non solo i consueti turisti (tra cui gli ex calciatori della Lazio Ferdinando Orsi e Dario Marcolin), ma anche una folta pattuglia di giornalisti e operatori di rientro dal vertice sulla Pace che si è tenuto ieri in Egitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

