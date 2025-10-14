Fumo nella stiva atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo da Sharm El-Sheikh
I passeggeri a bordo raccontano di un “botto in stiva” all’altezza della Puglia. Passano una ventina di minuti e il comandante annuncia un “atterraggio di emergenza a Napoli”. “Sembra ci sia fumo in stiva, non ci saranno problemi ma la sicurezza viene prima di tutto”, dice il pilota dell’Airbus 321 di Wizz Air partito da Sharm El-Sheikh con destinazione Roma Fiumicino. Sul volo non solo i consueti turisti (tra cui gli ex calciatori della Lazio Ferdinando Orsi e Dario Marcolin), ma anche una folta pattuglia di giornalisti e operatori di rientro dal vertice sulla Pace che si è tenuto ieri in Egitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Stivali e stivaletti della collezione di @janetandjanet A/I 2025 dai colori della terra ? e un immancabile nero in nappa liscia, ma la collezione non è tutta qui…. #DueGi #duegicalzature #duegicalzaturefidenza #fidenza #janetandjanet #collezione #newcol - facebook.com Vai su Facebook
Atterraggio di sicurezza a Napoli per il volo da Sharm a Roma: fumo nella stiva - Il volo diretto a Roma e proveniente da Sharm ha fatto un atterraggio di sicurezza a Napoli; a bordo, oltre a molti turisti, la stampa di ritorno dal summit ... Scrive fanpage.it
Fumo nella stiva, atterraggio di sicurezza a Napoli per un volo da Sharm El-Sheikh - Paura a bordo di un volo WizzAir con destinazione Roma Fiumicino e costretto ad atterrare in Campania. Riporta ilgiornale.it
Wizzair, atterraggio di emergenza a Napoli: fumo in stiva sul volo Sharm-Roma - Atterraggio d’emergenza a Napoli per un volo Wizz Air partito questa mattina alle 11:25 da Sharm el Sheikh e diretto a Roma. Si legge su msn.com