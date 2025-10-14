Fuga di gas al Museo del Novecento il fumo dai sotterranei e l' allarme in tutta la struttura
Paura nel primo pomeriggio di martedì 14 ottobre in centro a Milano, dove una fuga di gas nei sotterranei del Museo del Novecento in piazza Duomo ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia locale e gli agenti di polizia. L'intervento dei vigili del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
