Il soldato Nimrod Cohen, 21 anni, era di stanza il 7 ottobre 2023 vicino al kibbutz di Nahal Oz con la sua unità di veicoli blindati. È stato tirato fuori dal suo carro armato, che era in panne, dai miliziani insieme ad altri membri dell’equipaggio, secondo i video diffusi da Hamas. I suoi tre compagni di unità, Omer Neutra, Oz Daniel e Shaked Dahan, sono morti il 7 ottobre e i loro corpi sono stati portati a Gaza. Nimrod Cohen è di Rehovot, a sud di Tel Aviv. Amava i cubi di Rubik e ne aveva uno con sé il giorno più buio della storia dello Stato di Israele, nel carro armato. Le Idf lo hanno restituito alla famiglia, parzialmente bruciato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fucile e cubo di Rubik. Il soldato che ama la natura