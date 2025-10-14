Fucile e cubo di Rubik Il soldato che ama la natura
Il soldato Nimrod Cohen, 21 anni, era di stanza il 7 ottobre 2023 vicino al kibbutz di Nahal Oz con la sua unità di veicoli blindati. È stato tirato fuori dal suo carro armato, che era in panne, dai miliziani insieme ad altri membri dell’equipaggio, secondo i video diffusi da Hamas. I suoi tre compagni di unità, Omer Neutra, Oz Daniel e Shaked Dahan, sono morti il 7 ottobre e i loro corpi sono stati portati a Gaza. Nimrod Cohen è di Rehovot, a sud di Tel Aviv. Amava i cubi di Rubik e ne aveva uno con sé il giorno più buio della storia dello Stato di Israele, nel carro armato. Le Idf lo hanno restituito alla famiglia, parzialmente bruciato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Il cubo di Rubik compie 50 anni ma è ancora giovanissimo. Ecco tutti i record - Non soltanto un semplice puzzle, il Cubo di Rubik, dal nome del suo creatore Erno Rubik è una vera rivoluzione democratica. Segnala ilgiornale.it
Il cubo di Rubik compie 50 anni: icona della cultura pop e gioco che unisce le generazioni - Per celebrare l'importante anniversario, l'azienda produttrice dell'iconico rompicapo lancia una nuova linea con inedite versioni del cubo. tgcom24.mediaset.it scrive
Il cubo di Rubik compie 50 anni - Qualcuno all'inizio disse che quel rompicapo multicolore, inventato da Erno Rubik nel 1974, non avrebbe avuto una grande fortuna, invece, ancora oggi, mezzo secolo ... Da ilmessaggero.it