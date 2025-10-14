Firenze, 13 ottobre 2025 - Sabato 18 ottobre alle 21:30 al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio va in scena lo spettacolo ' Coppia aperta quasi spalancata' di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini e con Alessandro Federico, con la regia di Alessandro Tedeschi. Lo spettacolo apre la dodicesima edizione di Sipario Blu, la stagione teatrale del Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio. Tutto pronto dunque per la dodicesima stagione di prosa, Sipario Blu, tradizione e innovazione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fucecchio, in scena 'Coppia aperta quasi spalancata' con Chiara Francini