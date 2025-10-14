Frode Super ACE | 42 misure e sequestri per 14 milioni
Tempo di lettura: 3 minuti Al termine di una articolata attività d’indagine delegata e coordinata da questa Procura della Repubblica, nella giornata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Avellino, che ha disposto l’applicazione di 42 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti (di cui uno posto agli arresti domiciliari ed per i restanti l’applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare qualsiasi ufficio direttivo ed amministrativo all’interno di persone giuridiche e di imprese) nonché l’esecuzione di un sequestro preventivo fino alla concorrenza della somma di € 14. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Danno di enorme valore per la collettività, frode fiscale e truffa aggravata: con queste accuse sono state denunciate 24 persone nell’Alessandrino, considerate responsabili di avere architettato una scorciatoia finalizzata ad approfittare dei benefici del Superbo - facebook.com Vai su Facebook
Frode su agevolazioni “Super Ace”, sequestri da 117 milioni a 800 imprese nel Napoletano - La Guardia di Finanza del comando provinciale di Napoli, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, sta eseguendo sequestri preventivi nei confronti di 800 societá con riferimento a crediti connessi ... Scrive pupia.tv
Nel Materano scoperta una maxi frode, non dichiarati 42 milioni - La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode con affari per oltre 42 milioni di euro non dichiarati da un'impresa del Materano operante nel settore dell'automotive, con un totale di oltre 9,3 ... Secondo ansa.it