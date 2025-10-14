Frieren la storia va in pausa a tempo indeterminato | cambi di programma e problemi di salute dei creatori

Il viaggio di Frieren sembra destinato a fermarsi di nuovo. almeno sulle pagine. La saga, amatissima da lettori e spettatori, affronta un'altra pausa per permettere ai suoi autori di prendersi cura della propria salute. Il manga Frieren: Beyond Journey's End entra in un nuovo stop a tempo indefinito per motivi di salute dei creatori Kanehito Yamada e Tsukasa Abe, mentre l'attesissimo anime procede verso la seconda stagione prevista per gennaio 2026, mantenendo viva la speranza dei fan. Un nuovo stop per l'eroina immortale di Frieren Dopo solo pochi mesi dal rientro dall'ultima pausa, il manga Frieren: Beyond Journey's End si prepara a entrare in un nuovo hiatus a tempo indefinito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Frieren, la storia va in pausa a tempo indeterminato: cambi di programma e problemi di salute dei creatori

Leggi anche questi approfondimenti

Ragazzi, ma vi rendete conto che siamo di fronte a una svolta EPOCALE per Trigun? Dopo *Stampede*, pensavamo di aver visto tutto, ma TOHO Animation ha in serbo qualcosa di INCREDIBILE che cambierà per sempre la nostra percezione della storia di - facebook.com Vai su Facebook

Frieren – Oltre la fine del viaggio: il manga va nuovamente in pausa indefinita per problemi di salute degli autori - Oltre la fine del viaggio in pausa indefinita per problemi di salute degli autori Yamada e Abe. Secondo drcommodore.it

Frieren: Oltre la fine del viaggio: annunciato il ritorno del manga dopo 6 mesi di pausa - Il manga Frieren: Oltre la fine del viaggio era in pausa da gennaio 2025 e, dopo sei mesi di assenza, entusiasmante aggiornamento ha confermato che il prossimo capitolo sarà pubblicato nel numero 34 ... Si legge su mangaforever.net

Frieren – Oltre la fine del viaggio: in arrivo il volume 14 con una storia inedita e l’edizione deluxe - L’avventura di Frieren continua con un’importante novità che farà felici tutti i fan della serie. Si legge su mangaforever.net