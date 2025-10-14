Friedkin a caccia di sponsor | urgono ricavi più alti per far competere la Roma
Un progetto sensato quello messo in piedi quest’estate dai Friedkin, finalmente improntato su uomini di calcio tanto in panchina quanto nel lato sportivo della società, ma a ciò serve affiancare qualcosa di vile ma necessario per ottenere determinati risultati: il denaro. Con un fatturato annuo da circa 250 milioni è decisamente difficile stare al passo di club che sfiorano il miliardo, e il mantra della proprietà è dunque quello di aumentare i ricavi per permettere alla Roma di competere in Italia e in Europa. Per fare il salto di qualità nell’area commerciale è arrivato anche mister Michael Gandler, che dovrebbe avere a disposizione un certo budget per ricostruire tale settore, e il punto di partenza deve essere la ricerca di un main sponsor. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Friedkin a caccia di incassi, obiettivo sponsor: la situazione ?https://romanews.eu/la-repubblica-friedkin-a-caccia-di-incassi-obiettivo-sponsor-la-situazione/… #ASRoma #RomanewsEU - X Vai su X
Roma, Friedkin fa il punto con Gasperini e Ranieri: due rinforzi a gennaio e caccia al main sponsor - facebook.com Vai su Facebook