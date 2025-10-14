Freeze | Valeria Marini Juliana Moreira e Gigi&Ross tra i concorrenti di stasera

Quinto appuntamento questa sera, martedì 14 ottobre, con Freeze – Chi Sta Fermo Vince!, il game show condotto da  Nicola Savino  e  Rocío Muñoz Morales, in onda in prima serata su  Rai 2. Come nelle scorse puntate,  otto celebrità  saranno chiamate a mettersi in gioco e a  restare immobili qualunque cosa accada, rinchiusi in una stanza dell’Auditorium Rai di Napoli. Solo quando Savino annuncerà il momento  Freeze, i partecipanti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte a svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni e nessun movimento. A giudicarli ci sarà il  Grande Freezer, formato dagli arbitri  Mara Maionchi,  Ubaldo Pantani  (con le sue imitazioni) e, come terza guest star della serata, l’arbitro Manuela Nicolosi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

