Quinto appuntamento con Freeze – Chi Sta Fermo Vince!: martedì 14 ottobre 2025 il game show di Rai 2 guidato da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales torna in prima serata dall’ Auditorium Rai di Napoli. Otto celebri concorrenti si sfidano a rimanere immobili, divisi in due squadre e sottoposti a provocazioni studiate per farli cedere. Indice. Come funziona: il momento “Freeze” e il punteggio. Il “Grande Freezer”: arbitri e guest della quinta puntata. Freeze, quinta puntata – Cast di stasera (14 ottobre 2025): gli otto vip in gara. Quando e dove vedere Freeze. FAQ Freeze quinta puntata 14 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Freeze, quinta puntata su Rai 2: in gara Valeria Marini, Juliana Moreira e Gigi & Ross. Ecco gli otto vip di stasera

