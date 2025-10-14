‘Freeze – Chi sta fermo vince’ stasera 14 ottobre | ospiti e anticipazioni
(Adnkronos) – Quinto appuntamento stasera, martedì 14 ottobre, alle ore 21.20 su Rai 2 con 'Freeze – Chi sta fermo vince!', il game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli otto nuove celebrità chiuse in una stanza cercheranno di restare immobili qualunque cosa accada. In questa . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Martedì 14/10 alle 21.20 su #Rai2 nuovo appuntamento con #Freeze – Chi sta fermo vince! Condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales In questa puntata si sfideranno: Ale Betti Gigi Valeria Marini Juliana Moreira Francesco Paolantoni Giulia Penna
Viene dal Giappone il gioco televisivo "Freeze, chi sta fermo vince" che ribalta il ben noto proverbio che invece afferma esattamente il contrario, che chi non si muove è perduto