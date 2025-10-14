‘Freeze – Chi sta fermo vince’ stasera 14 ottobre | ospiti e anticipazioni

Webmagazine24.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Quinto appuntamento stasera, martedì 14 ottobre, alle ore 21.20 su Rai 2 con 'Freeze – Chi sta fermo vince!', il game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales.  Dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli otto nuove celebrità chiuse in una stanza cercheranno di restare immobili qualunque cosa accada. In questa . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: 8216freeze 8211 Sta Fermo