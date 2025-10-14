Freeze – Chi sta fermo vince | anticipazioni ospiti cast della quinta puntata

Tpi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni, cast, giudici, quante puntate e streaming. Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli va in onda la quinta puntata di Freeze – Chi sta fermo vince!, il nuovo divertente show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (ospiti, cast e giudici). Freeze è l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori. Anche qui, il meccanismo è tanto semplice quanto imprevedibile: otto celebrità chiuse in una stanza si sfidano a restare immobili qualunque cosa accada. 🔗 Leggi su Tpi.it

freeze 8211 chi sta fermo vince anticipazioni ospiti cast della quinta puntata

© Tpi.it - Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni (ospiti, cast) della quinta puntata

Altre letture consigliate

freeze 8211 sta fermoStasera su Rai 2 “Freeze – Chi sta fermo vince!” con l’arbitra Manuela Nicolosi - ", il game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Scrive corrierenazionale.it

freeze 8211 sta fermoFreeze - Chi sta fermo vince stasera in tv martedì 14 ottobre su Rai 2: ospiti e anticipazioni della nuova puntata - Il game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales torna dall'Auditorium del Centro ... Secondo corrieredellumbria.it

freeze 8211 sta fermoFreeze–Chi sta fermo vince!/ Diretta 7 ottobre 2025: da Antonella Elia a Nicola Ventola, tutti gli ospiti - Chi sta fermo torna in onda con una nuova puntata con la conduzione di Nicola Savino e Rocio Munoz Morales: ecco tutti gli ospiti. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Freeze 8211 Sta Fermo