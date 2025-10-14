Freddie Krueger | cosa lo rende un’icona horror insuperabile

Metropolitanmagazine.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla penna di Wes Craven nel 1984 è nato il demone dei nostri incubi, l’icona tout court del genere horror Anni ’80. Ma cosa ha reso la creatura di Freddie Krueger tanto emblematica negli anni a venire?. Il 16 novembre il cigolio raccapricciante dei suoi rasoi compirà 41 anni dall’uscita del primo capitolo – Dal profondo della Notte – e oggi sembra che nulla sia davvero cambiato. Ha terrorizzato la teen generation degli Anni ’80 e ha promesso lo stesso brivido nei suoi capitoli a venire. Ben 6 sequel più il capitolo di scontro all’ultimo sangue contro il terribile Jason in Freddie contro Jason. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

