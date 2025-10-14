Fratello e sorella ricoverati dopo aver causato l’esplosione nello sgombero di Castel d' Azzano | un terzo è fuggito

Emergono nuovi dettagli sulla tragica esplosione che ha devastato un casolare di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, causando la morte di tre carabinieri e il ferimento di tredici tra militari, poliziotti e vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, le persone fermate sono un fratello e una sorella, entrambi rimasti gravemente ustionati. I due sono stati trasportati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

