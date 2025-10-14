Fratello e sorella ricoverati dopo aver causato l’esplosione nello sgombero di Castel d' Azzano | un terzo è fuggito
Emergono nuovi dettagli sulla tragica esplosione che ha devastato un casolare di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, causando la morte di tre carabinieri e il ferimento di tredici tra militari, poliziotti e vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, le persone fermate sono un fratello e una sorella, entrambi rimasti gravemente ustionati. I due sono stati trasportati. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Auto si ribalta: muore una 85enne, feriti il fratello, la sorella e la nipote La famiglia rientrava da Alghero a Usini, la Panda è finita contro un albero - facebook.com Vai su Facebook
Fratello e sorella ricoverati dopo aver causato l’esplosione nello sgombero di Castel d'Azzano: un terzo è fuggito - Emergono nuovi dettagli sulla tragica esplosione che ha devastato un casolare di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, causando la morte di tre ... Come scrive msn.com
Maria Paola muore tre giorni dopo il fratello Moreno, funerale bloccato per celebrare un unico addio: «Il loro legame? Indissolubile» - Quasi che il destino, che li aveva visti condividere l'intera vita, tra le gioie, ma anche le sofferenze per ... ilgazzettino.it scrive
Omicidio a Paupisi, il fratello maggiore di 23 anni raggiunge la sorella in Molise ricoverata in ospedale - Mario Ocone, 23 anni, il figlio maggiorenne di Elisa Polcino, uccisa ieri dal marito Salvatore Ocone, è giunto nella tarda serata nella villetta di Paupisi, dove ad accoglierlo ... Riporta msn.com