Fratelli fanno esplodere la palazzina durante lo sgombero morti tre carabinieri e 13 feriti tra le forze dell' ordine Due 60enni fermati un terzo in fuga

Tre carabinieri sono morti e una tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Fratelli fanno esplodere la palazzina durante lo sgombero, morti tre carabinieri e 13 feriti tra le forze dell'ordine. Due 60enni fermati, un terzo in fuga

