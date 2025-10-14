Fratelli fanno esplodere la palazzina durante lo sgombero morti tre carabinieri e 13 feriti tra le forze dell' ordine Due 60enni fermati un terzo in fuga

Tre carabinieri sono morti e una tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel.

