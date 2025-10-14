Fratelli fanno esplodere il casolare durante lo sgombero morti tre carabinieri e 13 feriti Fermato il fuggitivo

14 ott 2025

Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano,. 🔗 Leggi su Leggo.it

