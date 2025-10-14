Fratelli fanno esplodere il casolare durante lo sgombero morti tre carabinieri e 13 feriti Due 60enni fermati un terzo uomo in fuga

Leggo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre carabinieri sono morti e una tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel. 🔗 Leggi su Leggo.it

fratelli fanno esplodere casolareFratelli fanno esplodere la palazzina durante lo sgombero, morti tre carabinieri e 13 feriti tra le forze dell'ordine. Due 60enni fermati, un terzo in fuga - Tre carabinieri sono morti e una tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Lo riporta msn.com

