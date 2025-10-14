Fratelli d’Italia Arezzo Simona Petrucci | Un grande risultato che conferma la forza del nostro radicamento e la fiducia dei cittadini

Arezzo, 14 ottobre 2025 –  "Fratelli d’Italia si conferma la forza trainante del centrodestra, radicata nel territorio e vicina alla gente, in particolare nel territorio aretino. Un risultato importante, che dimostra la solidità del nostro progetto e la fiducia crescente dei cittadini nella nostra visione di una Toscana che vuole cambiare davvero. Questo è un punto di partenza, non di arrivo: continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione per costruire una regione più forte, concreta e capace di dare risposte reali ai bisogni delle persone". Lo dichiara la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di Fratelli d’Italia ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

