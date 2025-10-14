Fratelli d’Italia Arezzo Simona Petrucci | Un grande risultato che conferma la forza del nostro radicamento e la fiducia dei cittadini

Arezzo, 14 ottobre 2025 – "Fratelli d’Italia si conferma la forza trainante del centrodestra, radicata nel territorio e vicina alla gente, in particolare nel territorio aretino. Un risultato importante, che dimostra la solidità del nostro progetto e la fiducia crescente dei cittadini nella nostra visione di una Toscana che vuole cambiare davvero. Questo è un punto di partenza, non di arrivo: continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione per costruire una regione più forte, concreta e capace di dare risposte reali ai bisogni delle persone". Lo dichiara la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di Fratelli d’Italia ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fratelli d’Italia Arezzo, Simona Petrucci: “Un grande risultato che conferma la forza del nostro radicamento e la fiducia dei cittadini”

News recenti che potrebbero piacerti

Sapete qual è la vera forza di Fratelli d’Italia? Gli Italiani. Noi non abbiamo nessun potere forte alle spalle e se credi nella nostra causa quest’anno, nella tua dichiarazione dei redditi, scrivi C12 e metti la tua firma. Dona il tuo 2x1000 a Fratelli d’Italia! - facebook.com Vai su Facebook

L'account di Fratelli d'Italia recita così: "Raggiunta l’intesa sul cessate il fuoco grazie a un capolavoro diplomatico fortemente voluto dal Presidente Trump, con il contributo delle destre tra cui quello di Giorgia Meloni. Gli acerrimi nemici della sinistra mettono fin - X Vai su X

Fratelli d’Italia Arezzo, Simona Petrucci: “Un grande risultato che conferma la forza del nostro radicamento e la fiducia dei cittadini” - “Questo è un punto di partenza, non di arrivo: continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione per costruire una regione più forte” ... Segnala lanazione.it

Fratelli d'Italia Arezzo: Giovanni Donzelli a Bibbiena e cena evento a Poppi - Venerdì 26 settembre il deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione del partito, ... Scrive lanazione.it