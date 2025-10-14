Frasi shock durante la gita professore sotto indagine per minacce a studentessa 13enne

Il padre di una studentessa di tredici anni ha presentato una denuncia per minacce presso la Procura di Trento in seguito a quanto accaduto lo scorso inverno durante una gita scolastica in Trentino, organizzata da una scuola media della provincia di Pordenone. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

