Franco Ramponi Dino e Maria Luisa | chi sono i tre fratelli fermati per l' esplosione a Castel d' Azzano Lui aveva già minacciato di darsi fuoco I due precedenti un anno fa

Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi. Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica - la casa saturata di gas - avvenuti un anno fa i responsabili. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Franco Ramponi, Dino e Maria Luisa: chi sono i tre fratelli fermati per l'esplosione a Castel d'Azzano. «Lui aveva già minacciato di darsi fuoco». I due precedenti un anno fa

Scopri altri approfondimenti

Under 17 Silver Bianco: F. FRANCIA – VIS ACADEMY PERSICETO BIANCA 72 – 69 F.Francia: Ramponi 5, Calza 6, Girotti, Bontempo (Cap.) 13, Forino 7, Tommasini 8, Veneziano 2, Stroppa 4, Legrottaglie 1, Morales 5, Ricci 21, Baldi. All. Cicchelli, Vice Gro - facebook.com Vai su Facebook

Franco Ramponi e Maria Luisa, chi sono i fratelli fermati per l'esplosione al casolare. «Lui aveva già minacciato di darsi fuoco». I due precedenti un anno fa - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica - Segnala ilgazzettino.it

Franco e Maria Luisa Ramponi, i fratelli fermati. «Lui aveva già minacciato di darsi fuoco». I precedenti - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica - Secondo msn.com

Chi erano i fratelli Ramponi: l’agricoltura, i debiti e l’ipoteca sulla casa, la storia dietro la strage - Tre fratelli, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori in difficoltà economiche, si sono barricati nel loro casolare di Castel d’Azzano saturandolo ... fanpage.it scrive