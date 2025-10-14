Franco e Maria Luisa Ramponi | i debiti la firma falsa le precedenti minacce Cos’ha portato all’esplosione a Castel D’Azzano

La terribile esplosione avvenuta nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre 2025 a Castel d’Azzano, nel veronese, che ha causato la morte di tre carabinieri, Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, durante un’operazione di sgombero, era un epilogo drammatico già annunciato. I protagonisti di questa vicenda, Franco e Maria Luisa Ramponi, avevano già minacciato lo stesso gesto folle esattamente un anno prima, nel novembre 2024, quando si erano barricati nella loro azienda agricola centenaria pronti a far esplodere tutto. In quell’occasione, il 18 novembre 2024, i due fratelli avevano reso esplicite le loro intenzioni suicide collettive. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Franco e Maria Luisa Ramponi: i debiti, la firma falsa, le precedenti minacce. Cos’ha portato all’esplosione a Castel D’Azzano

