Franco Dino e Maria Luisa Ramponi | chi sono i tre fratelli accusati dell’esplosione di Castel D’Azzano

Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi sono stati arrestati per l’esplosione di Castel D’Azzano in provincia di Verona. Si tratta di allevatori e agricoltori con problemi finanziari. Il vicesindaco della cittadina Antonello Panucci ha detto che i tre sono «agricoltori che coltivavano i campi, che purtroppo sembra siano stati coinvolti in fatti criminosi e hanno dovuto subire l’esecuzione forzata del recupero del credito sulla casa, che era uno dei pochi beni che avevano». Prima in ottobre, e poi il 24 novembre del 2024 si erano opposti all’arrivo dell’ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas. 🔗 Leggi su Open.online

