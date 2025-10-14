FranciaLecornu blocca riforma pensioni

16.40 Il primo ministro francese Lecornu ha annunciato durante il suo discorso di politica generale in Assemblèe Nationale, la sospensione della riforma delle pensioni.La sospensione era stata chiesta dal Partito socialista per non votare la sfiducia al suo governo. La Francia nel caos.I voti del Ps sarebbero decisivi per la sua sopravvivenza. "Proporrò al Parlamento di sospendere la riforma delle pensioni del 2023 fino alle elezioni presidenziali.Non ci sarà alcun aumento dell'età pensionabile fino a gennio 2028",ha detto in Aula. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

ANSA.it. . Arrivo a ostacoli di Trump all'Onu: la scala mobile si inceppa e il 'gobbo' è bloccato. Un imbarazzante incidente ha accolto il tycoon e la first lady Melania al quartier generale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Francia, Lecornu annuncia in Parlamento: «Sospesa la riforma delle pensioni» - Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato durante il suo discorso di politica generale in Assemblée Nationale, la «sospensione della riforma ... msn.com scrive

Lecornu all’Assemblea nazionale: «Sospesa la riforma delle pensioni» - Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato durante il suo discorso di politica generale in Assemblée Nationale, la «sospensione della riforma delle pensioni», la decisione chiesta ... Come scrive ilsole24ore.com

Commercialisti, riforma delle pensioni non rinviabile - Equità e giustizia sociale al centro delle proposte presentate dai Commercialisti alla Politica nel convegno "Pensioni e dinamiche demografiche: proposte e idee dei commercialisti" tenutosi nella Sala ... ansa.it scrive