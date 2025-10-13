Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Coesione Ue, le Regioni in rivolta: nel mirino i dossier di Fitto lanotiziagiornale.it
Pallavicino svela il retroscena: “Rui Costa voleva solo il Milan” pianetamilan.it
Trump a Meloni: Sei bella. Negli Usa una frase così farebbe finire la mia carriera politica iltempo.it
Zaia furioso: Veneto alla Lega ma con veti su di me lanotiziagiornale.it
Manovra, senza crescita resta l’elemosina dalle banche ilmanifesto.it
Melissa Satta entra nella Kings League! Sarà la presidente della D-Power insieme a Vieri calcionews24.com
Il 19 ottobre torna ad Arezzo il treno storico per i 100 anni del Dopolavoro Ferroviario
Il Dopolavoro Ferroviario di Arezzo nasce infatti nel lontano 1925 per la gestione del tempo liber... ► arezzonotizie.it
Almanacco di martedì 14 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Venerdì 14 Ottobre è il 287° giorno del calendario gregoriano, mancano 78 giorni alla fine dell’an... ► arezzonotizie.it
Vannacci si complimenta con Giani
Mentre lo spoglio sta per concludersi, arrivano i complimenti di Vannacci a Giani. "Complimenti a ... ► arezzonotizie.it
Udine: tutte le modifiche alla viabilità di martedì 14 ottobre
La giornata di martedì 14 ottobre sarà contraddistinta da diverse modifiche alla viabilità e limita... ► udine20.it
Tessa Thompson rivela: "Chris Hemsworth? È un bambino con i muscoli!"
L'interprete di Valchiria nel MCU ha raccontato in modo ironico la sua esperienza sul set dei film d... ► movieplayer.it
Akanji Inter, il centrale nerazzurro protagonista nella difesa della Svizzera, il suo contributo è decisivo
di Redazione Inter News 24Akanji Inter, il centrale nerazzurro tiene la baracca nella sfida della qu... ► internews24.com
Regionali, il voto di Prato: vince Giani (50.6%) ma Tomasi regge (45.4%). Plebiscito per Biffoni
Prato, 14 ottobre 2025 – In un momento certamente particolare per la città, con l’inchiesta che ha ... ► lanazione.it
«Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina». La frase choc pronunciata da un bambino di 9 anni in una scuola allo Zen di Palermo
«Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina». A dire questo, riferendosi al 21enne freddato mentre s... ► open.online
Juventus, è già allarme infortuni: Bremer è il settimo bianconero a fermarsi
È già scattato l’allarme infortuni in casa Juventus, Bremer è il settimo bianconero a fermarsi in q... ► calciomercato.it
Diane Keaton, l’eleganza di un talento eccentrico
Il suo sogno da bambina, e un sogno rimasto fino all’ultimo, era quello di cantare. A ventidue anni... ► ilmanifesto.it
Sanità, Barbieri: «L’Ausl in difficoltà e non dà risposte»
La sanità locale non sta passando un bel momento: il centrodestra piacentino fotografa una situazi... ► ilpiacenza.it
Madagascar, i militari con la Generazione X. E Rajoelina è costretto alla fuga
Corsi e ricorsi della recente storia in Madagascar, la grande isola dell’Oceano Indiano con circa 3... ► ilmanifesto.it
Come ha votato Firenze alle regionali: Giani vola. Le preferenze ai partiti e ai candidati consiglieri
Firenze, 13 ottobre 2025 – Quale è il peso dei partiti e dei candidati alle regionali? La città di ... ► lanazione.it
“Fermati o darò i Tomahawk a Kiev”. Da Trump l’ultimo avviso a Putin
Archiviata la pace in Medio Oriente e il rilascio degli ostaggi israeliani, Donald Trump torna a co... ► lanotiziagiornale.it
Aquileia: grande successo in Basilica per il forum internazionale La Bellezza che Accoglie
Sono state in totale più di cinquecento le persone che hanno partecipato sabato ai vari momenti del... ► udine20.it
Gaza, gli ostaggi tornano a casa dopo 738 giorni. Trump: «La guerra è finita»
L?incubo è evaporato nel silenzio, quasi di nascosto. Nessuna cerimonia di consegna, nessuna foto, n... ► ilmessaggero.it
Balotelli al Festival dello Sport: «Chi è più forte di me tra i migliori attaccanti della Serie A? Direi lui…»
di Redazione Inter News 24Balotelli si paragona ad alcuni dei migliori centravanti della Serie A deg... ► internews24.com
Intervento di sostituzione della porta Rei della Casa di comunità, possibili disagi
Lavori in corsia. Nella giornata di mercoledì 15 ottobre verranno eseguiti i lavori di sostituzion... ► ferraratoday.it
Oroscopo di oggi martedì 14 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno
Oggi, 14 ottobre, l'oroscopo ci guida attraverso un viaggio di introspezione e crescita personale.... ► quotidiano.net
Grazia Kendi perde la testa nel tugurio del Grande Fratello: “Falsi, me la pagherete. Vi tratterò come mer*e”
Grazia Kendi non ha preso bene la decisione dei suoi compagni di mandarla nel tugurio del Grande Fr... ► fanpage.it
Melissa Satta entra nella Kings League! Sarà la presidente della D Power insieme a Vieri
Melissa Satta entra nella Kings League! Come Diletta Leotta, sarà la presidente della D-Power insie... ► calcionews24.com
Napoli, l’ex tecnico non ha dubbi: “Hojlund e Lukaku insieme? Vi dico la mia”
L’ex allenatore del Napoli, Gigi De Canio, ha analizzato ai microfoni di Febbre a 90, su Vikonos We... ► spazionapoli.it
Francia: nuovo governo, stessi ministri. Censura Rn e Lfi
Oggi Lecornu 2 presenta il suo programma politico all’Assemblea nazionale, dopo aver insediato un n... ► ilmanifesto.it
Profanato altare della Confessione di San Pietro, il Papa ordina il rito riparatorio: che cos’è
L’eco del gesto sacrilego che ha sconvolto la Basilica di San Pietro venerdì scorso ha trovato fina... ► thesocialpost.it
Bremer verrà nuovamente operato e non giocherà contro il Real Madrid
2025-10-13 19:14:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia... ► justcalcio.com
Bologna, la Linea rossa sul ponte Matteotti: oggi l’apertura del maxi cantiere
Bologna, 14 ottobre 2025 – Il cantiere del tram arriva a uno snodo cruciale. Oggi partono i lavori ... ► ilrestodelcarlino.it
Trump lancia la fase 2 per Gaza, Meloni: “Stato palestinese se rispettati accordi”
(Adnkronos) – "Ci sono voluti tremila anni per arrivare fin qui". Quando Donald Trump posa la penna ... ► periodicodaily.com
Ultimissime Juve LIVE: nuovo intervento per Bremer, ritorno di fiamma a gennaio, ci sono aggiornamenti sul direttore sportivo
di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ult... ► juventusnews24.com
Civi Design Market: domenica 19 ottobre a Cividale del Friuli
Torna l’appuntamento con la creatività a Cividale del Friuli: domenica 19 ottobre, dalle 10.00 alle... ► udine20.it
Biennale Musica, in laguna la cacofonia sublime dell’aurora
Nella cultura della nazione Pakajaqi, che fa parte del popolo andino degli Aymara, c’è una divinità... ► ilmanifesto.it
Ecco la graduatoria delle 167 scuole calcio milanesi. La mappa dei costi (e quanto guadagnano le società)
A Milano il calcio non è solo sport: è parte del paesaggio urbano, un linguaggio comune che attrav... ► milanotoday.it
Mercato Juventus, si pesca dall’Atletico Madrid? Svelato l’ultimo nome che può scaldarsi per gennaio. Ci sono importanti aggiornamenti
di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, si pesca dall’Atletico Madrid per il mercato di gennaio... ► juventusnews24.com
Dentro un pervasivo stato di guerra
Non è facile oggi occuparsi di politica internazionale, soprattutto se ci si propone di andare oltr... ► ilmanifesto.it
Pronostici di oggi 14 ottobre: gli Azzurri a Tallin per assicurarsi almeno gli spareggi
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 14 ottobre. Molto probabilmente la differenza ret... ► infobetting.com
«Al sabato sera in via Chiapponi e via Sopramuro pestaggi, vandalismi e atti osceni»
Anche via Chiapponi e via Sopramuro, in pieno centro, sono alle prese con baby gang e problemi di ... ► ilpiacenza.it
Grande Fratello, puntata di fuoco! Eliminato Giulio. Simona Ventura annuncia la fine della guerra tra Israele e Hamas
La terza puntata del Grande Fratello 2025, condotta da Simona Ventura, è in programma stasera, lune... ► thesocialpost.it
Finito lo spoglio in Val di Chiana: a Monte San Savino la spunta Tomasi
Si conclude lo spoglio in Valdichiana, con l'ultimo comune dal quale si attendevano dati: Monte San ... ► arezzonotizie.it
Trevor Slattery si pente del suo ruolo da “Mandarino” in Iron Man 3? Parla Ben Kingsley
Con l’uscita di Wonder Man fissata per gennaio 2026, iniziano finalmente ad arrivare nuovi dettagli... ► nerdpool.it
Italia Israele, la minaccia di centri sociali e filo islamici: cosa può accadere
L'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e lo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele "non cambi... ► liberoquotidiano.it
De Bruyne glaciale: l'azzurro sigla una doppietta dal dischetto in nazionale
Kevin De Bruyne ancora protagonista in nazionale. Il centrocampista del Napoli, tornato a indossar... ► napolitoday.it
Italia, spari davanti al supermercato! Terrore tra i clienti
Il fragore secco degli spari ha squarciato l’aria serale, un suono stridente e fuori posto nel tran... ► thesocialpost.it
Zaia furioso: Veneto alla Lega ma con veti su di me
Luca Zaia è furioso. E tutti i veti subiti ora li rispedisce al mittente, con cattiveria quasi. Ha ... ► lanotiziagiornale.it
Juve, con Bremer ko torna di moda Skriniar. Molina sempre in cima alla lista per la fascia
Il nuovo stop di Bremer obbliga i bianconeri a muoversi anche in mezzo per gennaio: dal prestito del... ► gazzetta.it
Regolamento di condominio: quando diventa obbligatorio anche nei piccoli stabili
Nel panorama della gestione condominiale italiana, esiste una convinzione diffusa secondo cui il re... ► laprimapagina.it
Albania Giordania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole
Martedì 14 ottobre, alle ore 19, all’ “Air Albania Stadium” di Tirana, si disputerà il match amiche... ► webmagazine24.it
Giani centra il bis in Toscana. Decima…ta la Lega vannaccizzata
I progressisti possono tirare un sollievo e non tanto perché, dopo le sconfitte di Marche e Calabri... ► lanotiziagiornale.it
Sala bussa alla Casa Riformista di Renzi, finita l’era arancione a Milano. Il sindaco: “Dobbiamo puntare al 10%”
E alla fine la maschera è caduta: per il proseguo della sua carriera politica il sindaco di Milano ... ► lanotiziagiornale.it
Squadre qualificate Mondiali 2026: tutte le Nazionali presenti, continente per continente
Dall’Asia all’Africa, passando per Europa, Nord, Centro e Sud America e Oceania: squadre qualificat... ► calcionews24.com
Trump elogia sé stesso alla Knesset ed è gara ad omaggiarlo a Sharm el Sheikh. Liberi i 20 ostaggi israeliani e quasi duemila detenuti palestinesi
Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas “sta funzionando davvero incredibilmente bene”. Così ieri u... ► lanotiziagiornale.it
Salire sul treno della Storia: l'editoriale del direttore Roberto Napoletano
L?accordo di pacificazione proposto da Trump, avallato da una larga alleanza e accettato con qualche... ► ilmattino.it
Madagascar, il presidente Rajoelina conferma la fuga: "Costretto a mettermi al sicuro"
Il presidente lascia il Paese temendo per la propria vita dopo una ribellione militare. Chiesto dial... ► tgcom24.mediaset.it
Turco dopo il rinnovo con la Juventus Next Gen: «Sono orgoglioso di continuare con questo splendido club. È e sarà sempre casa, fino alla fine!» – FOTO
di Redazione JuventusNews24Turco dopo il rinnovo con la Juventus Next Gen: la FOTO pubblicata dal te... ► juventusnews24.com
San Giovanni incorona Giani: oltre il 65 per cento di preferenze
Si è concluso lo spoglio nei comuni del Valdarno. Il dato mancante era quello di San Giovanni Vald... ► arezzonotizie.it
Simona Ventura annuncia l’accordo di pace tra Israele e Hamas ai concorrenti del GF, la reazione di Rasha
Nella puntata del GF del 13 ottobre, Simona Ventura ha annunciato ai concorrenti l'accordo di pace ... ► fanpage.it
Manovra, senza crescita resta l’elemosina dalle banche
Gli investimenti che portano la «crescita» invocata da Confindustria, ma anche dai sindacati, è imp... ► ilmanifesto.it
Pino Daniele tribute in jazz, la serata speciale con i brani più iconici
Una serata speciale dedicata al grande Pino Daniele, rileggendo i suoi brani più amati in chiave j... ► palermotoday.it
Quella fertile eredità di un municipio ribelle
Dodici anni, dalla primavera del 2001 a quella del 2013. Tanto è durata l’esperienza di Sandro Medi... ► ilmanifesto.it
Alessandra Amoroso contro le fake news sulla figlia: «Sono tutte bugie, la gente in rete dà il peggio». Cosa è successo
A poco più di un mese dalla nascita della figlia Penelope, Alessandra Amoroso ha già dovuto fare i... ► open.online
Bluff in diretta al Grande Fratello: la rissa promessa diventa una farsa
Al Grande Fratello una puntata attesissima si trasforma in un teatrino di scuse e abbracci: ec... ► gossipnews.tv
Innovazione e crescita: il Nobel per l’economia 2025 a Mokyr, Aghion e Howitt
Il premio Nobel per l’Economia 2025 è stato assegnato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt ... ► ilfogliettone.it
Pagelle Grande Fratello: Giulio doppia faccia, Ascanio e Floriana all’attacco. Scivolone di Simona Ventura
Roma, 13 ottobre 2025 – Le pagelle della terza puntata del Grande Fratello raccontano finalmente di... ► quotidiano.net
Neymar all’Inter a gennaio? I tifosi sognano
Neymar all’Inter. Un nome come Neymar Jr. non passa mai inosservato, neppure quando il suo futuro s... ► ilnerazzurro.it