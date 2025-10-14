Francia | nuovo governo stessi ministri Censura Rn e Lfi
Oggi Lecornu 2 presenta il suo programma politico all’Assemblea nazionale, dopo aver insediato un nuovo governo, dove 12 ministri su 18 sono gli stessi di prima (alcuni allo stesso posto, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Francia: pronta la lista dei ministri del nuovo governo Lecornu. Ecco i nomi - Il presidente francese Emmanuel Macron aveva chiesto al primo ministro incaricato Lecornu, la lista dei nuovi ministri da consegnare entro stasera, 12 ottobre, in modo da poter partire per l'Egitto, ... Scrive tg.la7.it
Francia, Lecornu all’Eliseo da Macron: atteso per questa sera annuncio nuovo governo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, Lecornu all’Eliseo da Macron: atteso per questa sera annuncio nuovo governo ... Come scrive tg24.sky.it
Crisi di governo in Francia, Lecornu: "Ho provato di tutto, la mia missione è finita. Macron nominerà un primo ministro in 48 ore" - Il primo ministro dimissionario interviene dal vivo al telegiornale delle 20: "La maggioranza dell’Assemblea non vuole lo scioglimento". Segnala europa.today.it