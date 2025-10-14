Francia Lecornu sospende la riforma delle pensioni fino al 2028
Parigi, 14 ott. (askanews) - Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha annunciato davanti all'Assemblea nazionale la sospensione della riforma delle pensioni. "Proporrò al Parlamento, già da quest'autunno, di sospendere la riforma del 2023 sulle pensioni fino alle presidenziali. Nessun aumento dell'età pensionabile interverrà da oggi fino a gennaio 2028, come aveva chiesto la Cfdt. Inoltre, anche la durata di contribuzione sarà sospesa e resterà a 170 trimestri fino a gennaio 2028." Secondo Lecornu, la misura beneficerà a 3,5 milioni di francesi, ma avrà un costo stimato di 400 milioni nel 2026 e 1,8 miliardi nel 2027, che dovrà essere compensato da risparmi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
