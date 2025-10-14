Francia Lecornu sospende la riforma delle pensioni fino al 2028

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi, 14 ott. (askanews) - Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha annunciato davanti all'Assemblea nazionale la sospensione della riforma delle pensioni. "Proporrò al Parlamento, già da quest'autunno, di sospendere la riforma del 2023 sulle pensioni fino alle presidenziali. Nessun aumento dell'età pensionabile interverrà da oggi fino a gennaio 2028, come aveva chiesto la Cfdt. Inoltre, anche la durata di contribuzione sarà sospesa e resterà a 170 trimestri fino a gennaio 2028." Secondo Lecornu, la misura beneficerà a 3,5 milioni di francesi, ma avrà un costo stimato di 400 milioni nel 2026 e 1,8 miliardi nel 2027, che dovrà essere compensato da risparmi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

francia lecornu sospende la riforma delle pensioni fino al 2028

© Quotidiano.net - Francia, Lecornu sospende la riforma delle pensioni fino al 2028

Leggi anche questi approfondimenti

francia lecornu sospende riformaFrancia, Lecornu sospende la riforma delle pensioni “E’ un governo di missione” - Francia, il primo ministro Lecornu annuncia la sospensione della riforma delle pensioni "E' un governo di missione" ... Secondo msn.com

francia lecornu sospende riformaFrancia, l’annuncio di Lecornu: “Riforma pensioni sospesa fino alle presidenziali” - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, ha annunciato la "sospensione della riforma delle pensioni" durante il discorso in Parlamento. Si legge su newsmondo.it

francia lecornu sospende riformaFrancia, Lecornu annuncia in Parlamento: "Sospesa la riforma delle pensioni" - La decisione del primo ministro accontenta la richiesta del Partito socialista, il cui voto è necessario a Lecornu per ottenere la fiducia al governo. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Lecornu Sospende Riforma