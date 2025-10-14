Francia Lecornu scongiura sfiducia dei socialisti e annuncia in Parlamento | Sospesa riforma pensioni fino a presidenziali non c' è crisi di regime

Ilgiornaleditalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza lo stop alla riforma pensionistica, il Partito socialista avrebbe negato il suo sostegno al governo facendo precipitare l'esecutivo in una nuova caduta libera Stop alla riforma delle pensioni in Francia. È quanto annunciato dal premier francese Sébastien Lecornu in occasione del suo nuo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francia, Lecornu scongiura sfiducia dei socialisti e annuncia in Parlamento: "Sospesa riforma pensioni fino a presidenziali, non c'è crisi di regime"

