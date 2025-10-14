Francia Lecornu | Riforma pensioni sospesa fino alle presidenziali

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione della riforma delle pensioni fino alle elezioni presidenziali del 2027. La decisione, comunicata durante il discorso all’Assemblea nazionale, risponde in parte alle richieste del Partito socialista, che aveva posto la sospensione della misura come condizione per non presentare una mozione di sfiducia. Lecornu ha spiegato che la scelta comporterà un costo stimato di 400 milioni di euro nel 2026. Lecornu: «Non ci sarà alcun aumento dell’età pensionabile da ora fino a gennaio 2028». Il capo del governo ha dichiarato: «Proporrò al Parlamento in autunno di sospendere la riforma delle pensioni del 2023 fino alle elezioni presidenziali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

