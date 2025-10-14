Francia Lecornu | Riforma delle pensioni sospesa fino alle presidenziali
(Adnkronos) – Una sospensione della riforma delle pensioni “fino alle elezioni presidenziali” del 2027. E’ quella proposta dal premier Sebastiel Lecornu in un tentativo di superare la crisi politica in Francia. Nel suo discorso davanti all’Assemblea generale, il premier ha detto che la sospensione costerà “400 milioni di euro nel 2026 e 1,8 miliardi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
Francia, Lecornu: "Nominato governo di missione per bilancio entro fine anno" Le sue dichiarazioni su X - facebook.com Vai su Facebook
In Francia Lecornu confermato, il governo già in bilico, Macron perde sempre più forze. La composizione della squadra è un misto di società civile, giovani deputati e personalità più sperimentate. Di @DavCarretta - X Vai su X
La mossa disperata di Lecornu: "Sospendiamo la riforma delle pensioni" - fin dall'autunno, che sia sospesa la riforma del 2023 fino alle elezioni presidenziali" ... Riporta huffingtonpost.it
Francia, Lecornu annuncia in Parlamento: «Sospesa la riforma delle pensioni» - Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato durante il suo discorso di politica generale in Assemblée Nationale, la «sospensione della riforma ... Lo riporta ilmessaggero.it
Lecornu all’Assemblea nazionale: «Sospesa la riforma delle pensioni» - Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato durante il suo discorso di politica generale in Assemblée Nationale, la «sospensione della riforma delle pensioni», la decisione chiesta ... Riporta ilsole24ore.com