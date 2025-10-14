Francia Lecornu | Riforma delle pensioni sospesa fino alle presidenziali

(Adnkronos) – Una sospensione della riforma delle pensionifino alle elezioni presidenziali” del 2027. E’ quella proposta dal premier Sebastiel Lecornu in un tentativo di superare la crisi politica in Francia.   Nel suo discorso davanti all’Assemblea generale, il premier ha detto che la sospensione costerà “400 milioni di euro nel 2026 e 1,8 miliardi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

