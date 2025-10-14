Francia Lecornu in Parlamento | Voglio portare a termine la mia missione

Il neopremier francese Sébastien   Lecornu  ha tenuto il discorso di politica generale davanti all’Assemblea Nazionale per presentare il programma di governo, dopo essere stato nominato per la seconda volta a Matignon dal presidente Emmanuel Macron.  “ Il declino non è certo, e nemmeno il progresso. Voterete, deciderete, e poi ci sarà un’altra pausa”, ha aggiunto, ribadendo di non voler ricorrere per l’approvazione del bilancio all’articolo 49.3, che consente di adottare un disegno di legge senza il voto dei deputati”, ha affermato il primo ministro. Premier annuncia sospensione riforma pensioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

