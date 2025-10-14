Francia Lecornu cede sulle pensioni | Riforma sospesa fino alle presidenziali

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecornu rinuncia alla stretta sulle pensioni nel tentativo di far uscire la Francia dall'impasse politica in cui è precipitata dopo le dimissioni presentate prima dal premier François Bayrou e poi da lui stesso in seguito alla sconfitta registrata all'Assemblea Nazionale sul voto di fiducia. 🔗 Leggi su Today.it

