Francia Lecornu cede sulle pensioni | Riforma sospesa fino alle presidenziali
Lecornu rinuncia alla stretta sulle pensioni nel tentativo di far uscire la Francia dall'impasse politica in cui è precipitata dopo le dimissioni presentate prima dal premier François Bayrou e poi da lui stesso in seguito alla sconfitta registrata all'Assemblea Nazionale sul voto di fiducia. 🔗 Leggi su Today.it
