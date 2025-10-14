Francia Lecornu blocca la riforma delle pensioni fino alle presidenziali 2027 Il premier tende la mano ai socialisti per ottenere la fiducia
La riforma delle pensioni in Francia è sospesa fino a dopo le prossime elezioni presidenziali, che si terranno nel 2027, parola del primo ministro Sébastien Lecornu. Ora la possibilità di ottenere la fiducia si avvicina per il nuovo governo del fedelissimo del presidente Emmanuel Macron, nominato premier due volte nell’arco di dieci giorni. L’annuncio della sospensione, infatti, sembra voler tendere la mano ai socialisti, che non fanno parte dell’esecutivo, e potrebbe essere il passo decisivo per permettere al Lecornu bis in via libera dall’Assemblea. Ma una volta raggiunta la fiducia, al governo francese resterà da capire dove reperire i fondi necessari a rimettere in salute i precari conti pubblici di Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
