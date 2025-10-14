Francia Lecornu apre al Parlamento | Stop alle leggi senza voto
Parigi, 14 ott. (askanews) - Il premier francese Sébastien Lecornu ha annunciato davanti ai deputati che rinuncerà all'utilizzo dello strumento costituzionale che consente al governo di far approvare una legge senza voto parlamentare, salvo mozione di censura. "Condividere il potere con il Parlamento rappresenta, indubbiamente, una svolta - ha detto Lecornu - In un'Assemblea divisa, un governo, anche con una maggioranza relativa, non può a lungo agire senza tenere conto delle opposizioni. Non è possibile, non lo è più, e soprattutto non è auspicabile. Ho rinunciato a utilizzare l'articolo 49, comma 3, della Costituzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
