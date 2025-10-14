Francia Lecornu annuncia in Parlamento | Sospesa la riforma delle pensioni fino alle presidenziali
Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato durante il suo discorso di politica generale in Assemblée Nationale, la «sospensione della riforma delle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
