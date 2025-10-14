Francia la mossa di Lecornu per salvare il governo e il bilancio | Sospesa la riforma delle pensioni fino alle elezioni presidenziali

Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu ha annunciato che sospenderà la riforma delle pensioni in autunno e fino alle elezioni presidenziali. «Proporrò al Parlamento in autunno di sospendere la riforma delle pensioni del 2023 fino alle elezioni presidenziali. Non ci sarà alcun aumento dell’età pensionabile da ora fino a gennaio 2028», ha dichiarato. «Ma lo dico in modo molto diretto: sospendere per il gusto di sospendere sarebbe irresponsabile. Questa sospensione deve infondere la fiducia necessaria per costruire nuove soluzioni. Sospendere per fare meglio è la soluzione», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Borsa: l'Europa apre poco mossa, si guarda alla Francia. Parigi (+0,04%), Francoforte (+0,09%) e Londra (+0,08%) #ANSA - X Vai su X

BREAKING NEWS Francia, il premier Lecornu si dimette dopo 12 ore. Quale sarà la prossima mossa di Macron dopo aver cambiato quattro primi ministri in 12 mesi? Nominerà il suo cavallo? - facebook.com Vai su Facebook

Francia, la mossa di Lecornu per salvare il governo (e il bilancio): «Sospesa la riforma delle pensioni fino alle elezioni presidenziali» - Macron pronto a sciogliere l'Assemblea se ci saranno mozioni di censura (e qualcuno le ha già presentate) L'articolo Francia, la mossa di L ... Da msn.com

La mossa disperata di Lecornu: "Sospendiamo la riforma delle pensioni" - fin dall'autunno, che sia sospesa la riforma del 2023 fino alle elezioni presidenziali" ... Scrive huffingtonpost.it

48 ore per salvare la Francia di Macron. Verso un governo tecnico à la Monti? - Le dichiarazioni di Sébastien Lecornu, che mette il punto alla sua missione. Scrive money.it