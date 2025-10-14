Francia | doppio voto di sfiducia al governo Lecornu
Caos politico in Francia, che ora si trova ad affrontare un doppio voto di sfiducia al neo governo del primo ministro Sébastien Lecornu. Caos La Francia si trova ad affrontare una crisi politica senza precedenti. Dopo le dimissioni del premier François Bayrou, il presidente Emmanuel Macron ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Praticamente definita la Francia per l'opening, con il campione olimpico di slalom che si allenerà a Peer e Tignes in vista della prima stagionale nella "sua" specialità: obiettivo doppio, con la Coppa del Mondo (che lo scorso anno vide sfumare anche per l'infor - facebook.com Vai su Facebook
Modello Francia all’Europarlamento: M5s voterà la sfiducia dei Patrioti contro von der Leyen - Carolina Morace a Huffpost: “Votiamo sia il testo della Sinistra che quello della destra come a Parigi Mélenchon e Le Pen votano insieme contro ... Segnala huffingtonpost.it
Il voto di sfiducia a Bayrou alza il costo del debito pubblico in Francia, timori per l'Eurozona - Il mercato non sembra risentire nell'immediato della crisi di governo in Francia, ma il forte rialzo del mercato delle obbligazioni e dei titoli di stato indica che gli investitori preparano a una ... Si legge su it.euronews.com
Von der Leyen resiste al doppio assalto francese grazie ai centristi: “L’Europa non deve dividersi” - Le due mozioni di sfiducia presentate da La Sinistra e dai Patrioti per l’Europa, entrambe guidate da eurodeputati francesi, sembrano destinate al fallimento. Come scrive msn.com