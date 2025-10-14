Francia bullizzata a scuola per il suo peso | bambina di 9 anni si uccide

Un familiare sostiene che una SEGNALAZIONE di molestie era già stata fatta alla scuola.. NESSUNO SI E' MOSSO. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Francia, bullizzata a scuola per il suo peso: bambina di 9 anni si uccide

