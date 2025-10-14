Paura per Francesco Chiofalo, ha fatto un incidente a Dubai. Nelle scorse ore Francesco Chiofalo ha fatto preoccupare non poco i suoi affezionati fan. Il motivo? Sul suo profilo Instagram ha postato una storia che lo ritrae in ambulanza mentre lo portano in ospedale. Storia Ig di Francesco Chiofalo (Screen Ig stories @francescochiofalo) Cosa gli è successo? Al momento l’ex volto di Temptation Island si trova a Dubai, nella storia che ha pubblicato ha il collare e sembra sofferente. Ai fan ha spiegato: “ Ho fatto un brutto incidente stradale qui a Dubai. Non stavo guidando io, ma il mio amico. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Francesco Chiofalo in ospedale: “Ho fatto un brutto incidente a Dubai”