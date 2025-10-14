Francesco Chiofalo in ospedale dopo un incidente | Ricoverato dal 13 ottobre ha paura per la placca nel cranio
Francesco Chiofalo è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Dubai. A chiarire le dinamiche dell'episodio a Fanpage.it è stata la compagna Manuela Carriero: "È ricoverato in ospedale dal 13 ottobre. Ha dovuto sottoporsi a molti controlli a causa di una placca che ha in testa, dovuta al vecchio intervento chirurgico per rimuovere il tumore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incidente stradale a Dubai per #francescochiofalo. Francesco Chiofalo si trova in un ospedale di Dubai a seguito di un incidente che lo ha visto convolo. L’influencer, o chi per lui, ha pubblicato sul suo profilo social una foto mentre era trasportato in ambulanza - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Chiofalo in ospedale dopo un incidente: “Ricoverato dal 13 ottobre, ha paura per la placca nel cranio” - it è stata la compagna Manuela Carriero: “È ricoverato in ospedale dal 13 ... Scrive fanpage.it
Paura per Francesco Chiofalo: “Ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente a Dubai”. La fidanzata Manuela: “Sono molto spaventata e preoccupata” – VIDEO - La fidanzata Manuela Carriero: "Sono molto preoccupata" ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Francesco Chiofalo finisce in ospedale a Dubai dopo un incidente in auto, Manuela Carriero: “Sono molto spaventata!” - Francesco Chiofalo finisce in ospedale a Dubai dopo un incidente in auto, Manuela Carriero: “Sono molto spaventata! Segnala isaechia.it