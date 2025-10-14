Francesco Chiofalo in ospedale dopo un incidente | Ricoverato dal 13 ottobre ha paura per la placca nel cranio

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Chiofalo è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Dubai. A chiarire le dinamiche dell'episodio a Fanpage.it è stata la compagna Manuela Carriero: "È ricoverato in ospedale dal 13 ottobre. Ha dovuto sottoporsi a molti controlli a causa di una placca che ha in testa, dovuta al vecchio intervento chirurgico per rimuovere il tumore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

