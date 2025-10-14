Francesca Albanese finisce male | ecco chi la scarica

Se davvero volete trovare un senso a questa storia, parafrasando Vasco Rossi, non dovete guardare all’oggi di Francesca Albanese, ormai una sorta di pallina impazzita nel flipper dei pro-Pal contro tutti (compresi i napoletani, furiosi con lei) che pur di difendere gli amici di Hamas arriva a considerare la tregua fra israeliani e palestinesi il mezzo per «completare il genocidio», ma dovete immaginare il futuro prossimo venturo. Ad un posto in parlamento, con una candidatura sicura, magari messa a disposizione dai “compagni” di Avs. Perché il metodo Salis (Ilaria, quella sfuggita alla giustizia ungherese grazie al parlamento europeo) funziona eccome. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Francesca Albanese, finisce male: ecco chi la scarica

