Francesca Albanese ci blocca su X l' ultimo cortocircuito della sinistra allergica alla stampa
Chissà cosa avremo fatto di male per essere stati bloccati dalla relatrice speciale Onu Francesca Albanese. Ebbene, ignorandone il motivo, e speriamo che non sia solo per le critiche che le abbiamo mosso, ecco che comprare sul nostro profilo X il messaggio “Francesca Albanese ti ha bloccato”. Farebbe quantomeno sorridere se il motivo della sua decisione rientrasse nella mancanza di sopportare una narrazione diversa dalla sua. Così come sarebbe incoerente che il “blocco” provenga proprio da chi, come fa la sinistra, predica la libertà di parola senza poi, a volte, metterla in pratica. Sono comunque i soliti segnali di insofferenza da parte di chi non ama quelli che considera nemici, e preferisce metterli a tacere piuttosto che replicare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
