France Odeon celebra quarant’anni di cinema francese a Firenze tra anteprime incontri libri e ospiti d’eccezione

Gli omaggi a Louis Malle e Claudia Cardinale, la presentazione del libro Carnets d’Ukraine di Michel Hazanavicius e le anteprime di La Venue de l’Avenire L’Inconnu de la Grande Arche Dal 30 ottobre al 2 novembre la XVII edizione del festival diretto da Francesco Ranieri Martinotti celebra qua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - France Odeon celebra quarant’anni di cinema francese a Firenze, tra anteprime, incontri, libri e ospiti d’eccezione

