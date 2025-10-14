Frana su un escavatore un operaio sepolto vivo
AGI - Ci sono volute dieci ore di lavoro dei vigili del fuoco per estrarre da acqua, detriti e fango il corpo di Francesco Broda, 48 anni, sepolto vivo ieri alle 15 mentre stava lavorando con un escavatore nella zona industriale di Corridonia, in provincia di Macerata. A dare notizia dell'ennesimo incidente sul lavoro il Corriere Adriatico e il Resto del Carlino. L'uomo lavorava con un escavatore, quando il mezzo è stato travolto da uno smottamento e il fango ha infranto i vetri della cabina, invadendola completamente, e con il passare del tempo, solidificandosi. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare la salma dell'operaio all'una di notte, scavando senza sosta. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO Gli aggiornamenti dal mondo della #bonifica e dell'irrigazione Oggi vi presentiamo il lavoro di ripresa frana con pietrame eseguito sulloscolo Serego nel Comune di Veronella. L'operazione di manutenzione dello sc - facebook.com Vai su Facebook
Corridonia, operaio sepolto da fango e detriti mentre lavora con un escavatore: vigili del fuoco al lavoro per ore anche nella notte per estrarre il 48enne sangiustese - Sono state ore di angoscia ieri per i familiari di un operaio di 48 anni di Monte San Giusto ... Come scrive corriereadriatico.it
Operaio sepolto dalla ghiaia, recuperato il corpo dopo ore - Incidente sul lavoro a Corridonia: a notte fonda i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre il 48enne dalla cabina ... Segnala msn.com
Francesco sepolto vivo sotto fango e detriti: la tragedia mentre lavorava con un escavatore: dieci ore per estrarre il corpo - CORRIDONIA Travolto da fango, detriti e acqua mentre stava lavorando con un escavatore. Scrive msn.com