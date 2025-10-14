frana su un escavatore un operaio sepolto vivo

AGI - Ci sono volute dieci ore di lavoro dei vigili del fuoco per estrarre da acqua, detriti e fango il corpo di Francesco Broda, 48 anni, sepolto vivo ieri alle 15 mentre stava lavorando con un escavatore nella zona industriale di Corridonia, in provincia di Macerata. A dare notizia dell'ennesimo incidente sul lavoro il Corriere Adriatico e il Resto del Carlino. L'uomo lavorava con un escavatore, quando il mezzo è stato travolto da uno smottamento e il fango ha infranto i vetri della cabina, invadendola completamente, e con il passare del tempo, solidificandosi. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare la salma dell'operaio all'una di notte, scavando senza sosta. 🔗 Leggi su Agi.it

