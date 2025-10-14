Frana in via Garipoli prorogato di sei mesi lo stato di crisi
Altri sei mesi di tempo per avviare nuovi interventi e completare quelli in corso in via Garipoli, a Taormina. Il governo Schifani, nel corso della seduta di giunta di oggi pomeriggio, ha esteso fino al primo aprile del prossimo anno lo stato di crisi ed emergenza dichiarato, la primavera scorsa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
