Frana in via Garipoli prorogato di sei mesi lo stato di crisi

Messinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altri sei mesi di tempo per avviare nuovi interventi e completare quelli in corso in via Garipoli, a Taormina. Il governo Schifani, nel corso della seduta di giunta di oggi pomeriggio, ha esteso fino al primo aprile del prossimo anno lo stato di crisi ed emergenza dichiarato, la primavera scorsa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

