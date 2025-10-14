FOTO Furti e vandalismo | dell’Hotel Taburno resta solo lo scheletro

Tempo di lettura: < 1 minuto Un degrado assoluto, uno stato d’abbandono che non rispecchia assolutamente la bellezza di un territorio e soprattutto le aspirazioni dello stesso. Parliamo dellhotel Taburno, struttura completamente abbandonata da anni che si è trasformata nel tempo, in un deposito dal quale andare ad asportare tutto ciò che è possibile portare via. Prima vandalizzato, ora completamente sventrato con le ultime cose che sono state prese da persone che hanno potuto sfruttare lo stato di abbandono e il mancato controllo. Via porte, infissi e ringhiere: il tutto per rendere l’Hotel uno scheletro immerso in quel territorio che ha grandi ambizioni ma nel quale non si riesce a preservare ciò che è presente all’interno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

