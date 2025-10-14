Tempo di lettura: < 1 minuto Mentre a Udine si gioca la partita Italia–Israele, a Benevento scatta la protesta, il Global Movement to Gaza Sannio è ritrovato in via Napoli (altezza ARPAC), dove ha organizzato un torneo di calcetto a tre simbolico per dire “no alla complicità del calcio con il genocidio”. Sotto lo slogan “Diamoci un calcio al sionismo”, attivisti, studenti e cittadini si sono dati appuntamento alla Spina Verde del Rione Libertà, trasformando un momento sportivo in un gesto di denuncia politica e umanitaria. Durante la manifestazione sono comparsi cartelli e striscioni con scritte come “Cartellino rosso al governo fascista” e “Boicotta la partita con Israele”, a sottolineare il dissenso verso la partecipazione della nazionale israeliana alle competizioni internazionali, nonostante le accuse di violazioni dei diritti umani nei confronti del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ ’Cartellino rosso al governo fascista’: anche Benevento scende in piazza contro Italia–Israele