Foster | San Siro è un simbolo sarà una sfida Il progetto è inevitabile e straordinario

Inter News 24 Le parole di Norman Foster, noto architetto, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Norman Foster, archiettetto incaricato del progetto per San Siro, ha parlato a margine dell’evento Next Design Perspectives 2025 del nuovo stadio per Inter e Milan. SOSTITUIRE SAN SIRO – « Il Meazza è un simbolo molto potente, che andrebbe rispettato, una struttura iconica che esiste ma ha le sue mancanze, cosa che porta inevitabilmente a uno stadio nuovo. Si tratta di un progetto fantastico con due club, due proprietari. E’ un momento entusiasmante. Questo è l’inizio di un’avventura che rispetta l’ereditaà e può creare qualcosa di nuovo e che mantenga abbastanza del ricordo e rimanga quella storia che inizia nel 1926, che ha attraversato gli anni ’50, ’80 e ’90. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Foster: «San Siro è un simbolo, sarà una sfida. Il progetto è inevitabile e straordinario»

Scopri altri approfondimenti

Nuovo stadio, Foster: "E' un progetto straordinario. San Siro? Un simbolo, ma..." #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X

San Siro, il futuro è deciso: nuova casa per Milan e Inter Via libera al nuovo stadio da 71.500 posti progettato da Foster + Partners e Manica. Lavori previsti per la prima metà del 2027 con l’obiettivo di completare l’impianto in tempo per gli Europei 2032 http - facebook.com Vai su Facebook

Stadio Milano, architetto Foster: ” Nuovo San Siro sfida eccitante, la storia sarà rispettata” - L'archistar lord Norman Foster a margine della quarta edizione di Next Design Perspectives alla Triennale di Milano, ha parlato del progetto del nuovo stadio ... Segnala msn.com

Nuovo stadio, parla Norman Foster: "È un progetto straordinario. San Siro un simbolo, ma il periodo storico ci dice che serve un nuovo impianto" - L'architetto britannico Norman Foster, il cui studio insieme a Manica progetterà il nuovo stadio di Milan e Inter, ha parlato così a margine dell'evento "Next ... Da milannews.it

San Siro, il sindaco Sala ha incontrato Norman Foster e David Manica che progetteranno il nuovo stadio - A Palazzo Marino l'incontro del primo cittadino con una delegazione di Inter e Milan, i rappresentanti delle proprietà Oaktree e Redbird, e Lord Norman Foster e David Manica a cui è stato affidato il ... Segnala milanotoday.it