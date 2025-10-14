Forum Coldiretti Federico Vecchioni | Il binomio agricoltura-finanza rappresenta una concreta opportunità di crescita per l' intero settore

"La Pac sta avendo un percorso storico che prevede da parte della politica ridimensionamento, ma c'è una massa di risorse private che ha identificato il mondo agricolo come opportunità. Lo ha detto Federico Vecchioni, presidente di BF Spa, nel suo intervento al Forum Coldiretti, in corso a Roma. 'Il binomio agricoltura-finanza non solo è possibile, ma rappresenta una concreta opportunità di crescita per l'intero settore", ha aggiunto "Piccole e medie imprese agricole stanno evolvendo verso forme societarie più strutturate, capaci di attrarre capitale di rischio e sostenere piani di sviluppo. Strumenti già operativi, come SIM, SC e Simes, insieme a fondi dedicati come 'Terre Agricole Italiane', consentono di integrare capitale e filiera produttiva, garantendo rendimento agli investitori e consolidando l'infrastruttura agricola nazionale'" ha concluso Vecchioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

