Forum Coldiretti Federico Vecchioni | Il binomio agricoltura-finanza rappresenta una concreta opportunità di crescita per l' intero settore
"La Pac sta avendo un percorso storico che prevede da parte della politica ridimensionamento, ma c'è una massa di risorse private che ha identificato il mondo agricolo come opportunità. Lo ha detto Federico Vecchioni, presidente di BF Spa, nel suo intervento al Forum Coldiretti, in corso a Roma. 'Il binomio agricoltura-finanza non solo è possibile, ma rappresenta una concreta opportunità di crescita per l'intero settore", ha aggiunto "Piccole e medie imprese agricole stanno evolvendo verso forme societarie più strutturate, capaci di attrarre capitale di rischio e sostenere piani di sviluppo. Strumenti già operativi, come SIM, SC e Simes, insieme a fondi dedicati come 'Terre Agricole Italiane', consentono di integrare capitale e filiera produttiva, garantendo rendimento agli investitori e consolidando l'infrastruttura agricola nazionale'" ha concluso Vecchioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Forum di Coldiretti a Roma: "Non creeremo più debito per le future generazioni". #manovra Vai su X
Il dibattito sul mercato alimentare globale, Gesmundo: «Si vuole dare una spallata a tradizioni millenarie» Forum Coldiretti, il segretario generale dell’associazione: «Il cibo sta diventando un’arma economica». L’europarlamentare De Castro: «Taglio dei fondi - facebook.com Vai su Facebook
Vecchioni (BF Spa): "Il binomio agricoltura-finanza un'opportunità di crescita per l'intero settore" - "La Pac sta avendo un percorso storico che prevede da parte della politica ridimensionamento, ma c'e' una massa di risorse ... Scrive iltempo.it
Agricoltura e finanza, un binomio possibile - Al Forum Coldiretti il numero uno di BF spa Federico Vecchioni ha spiegato come le piccole e medie imprese agricole si stiano evolvendo ... Segnala msn.com
Coldiretti: la filiera vale 707 miliardi. Lo sprint del credito all’aggregazione - Dai campi all’industria, dalla ristorazione alla Gdo, il cibo è diventato la prima ricchezza del Paese sostiene la ... Scrive msn.com