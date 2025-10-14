Fortuna | il cortometraggio abruzzese in selezione al festival Alice nella città di Roma

Ilpescara.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla 23esima edizione del festival Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma dedicata agli esordi e alla scoperta del talento, ci sarà anche un cortometraggio abruzzese. Si tratta di “Fortuna” di Maurizio Forcella, in selezione alla manifestazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

fortuna cortometraggio abruzzese selezione“Due minuti in più”: il corto di Avezzano vola ai Pinewood Studios - Il cortometraggio girato ad Avezzano selezionato per due festival internazionali ai Pinewood Studios, simbolo del cinema mondiale ... Come scrive abruzzonews.eu

Cortometraggi da tutto il mondo. Varo di un premio internazionale. Trecento opere alla selezione - L’undicesima edizione del Castiglioni Film Festival, in programma dal 23 al 27 luglio a Castiglion Fiorentino, segna una svolta importante nel panorama culturale ... Segnala lanazione.it

