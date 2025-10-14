Formazioni ufficiali Italia Israele le scelte di Gattuso | due nerazzurri in campo dal 1?!
Inter News 24 Ecco chi giocherà stasera ad Udine. È una notte da non sbagliare per l’ Italia di Gennaro Gattuso. Gli Azzurri scendono in campo questa sera a Udine contro Israele con un solo risultato a disposizione: la vittoria. I tre punti sono fondamentali per blindare matematicamente il secondo posto nel girone e garantirsi così l’accesso ai temuti playoff di marzo, ultimo pass per il Mondiale 2026. Per una sfida così delicata, il commissario tecnico ha sciolto gli ultimi dubbi, optando per un cambio di modulo e affidandosi a due certezze del club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
