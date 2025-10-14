Formazioni ufficiali Italia Israele | le scelte definitive di Gattuso su Cambiaso e Locatelli per l’importante match della Nazionale
Formazioni ufficiali Italia Israele: le scelte definitive di Gattuso, tutti i dettagli sugli 11 che scenderanno in campo dal 1?. È la notte della verità per l’ Italia di Gennaro Gattuso. Gli Azzurri scendono in campo a Udine contro Israele in una partita da vincere a tutti i costi per blindare il secondo posto nel girone e garantirsi l’accesso ai playoff per il Mondiale 2026. Per una sfida così decisiva, il CT ha sciolto gli ultimi dubbi, varando un nuovo modulo e affidandosi a due giocatori della Juventus. ITALIA ISRAELE LIVE Come anticipato alla vigilia, Gattuso ha abbandonato il 4-4-2 per schierare la squadra con un più solido 3-5-2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Italia-Israele, formazioni ufficiali: in attacco Retegui-Raspadori, Piccoli in panchina. Nicolussi out - Per quanto riguarda le formazioni appena ufficializzate, il ct Rino Gattuso nel nuovo 3- Da firenzeviola.it
Formazioni ufficiali Italia Israele: le scelte del commissario tecnico Gattuso - Tutti i dettagli Gli Azzurri tornano in campo al Bluenergy Stadium per una sfida che può indirizzare il ... Riporta lazionews24.com
Italia-Israele, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. A Udine corteo per la Palestina - Gli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di Shimon l'8ª giornata delle qualificazioni al Mondiale. Da tuttosport.com